Şenol Güneş, Beşiktaş'ın gücünü ilk maçtan artırdı! Takıma 5 dokunuş birden yaptı...

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Öne geçilen maçlarda yaşanan kayıplar, özellikle ikinci yarılarda temponun düşmesi ile birlikte sergilenen istikrarsız oyun Güneş’le çıkılan ilk maçta son buldu. Peki tecrübeli teknik adam kısa sürede takımın gücünü nasıl artırdı? Takıma nasıl dokunuşlarda bulundu?

SORUNLARI DETAYLICA ANALİZ ETTİ

Sezon başından bu yana yapılan karşılaşmalarda ilk yarıda muhteşem oynayıp ikinci yarıda istikrarsız tablo çizmesinin nedenlerini analiz ekibiyle araştırarak sorunların derinine inebildi.

Takıma öz güven aşıladı. Tribünlerin desteği futbolcuların morallerini yükseltti

‘Futbol 90 dakika dedi’ ve bir an bile mücadeleyi bıraktırmadı, takımın temposunu artırdı.

Kalede öz güven sorunu yaşayan Ersin Destanoğlu’nun yerine tecrübeli Mert Günok’a şans verdi.

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ORTA SAHADA TAKIMIN GÜCÜ ARTTI

Geçmişte Cenk Tosun-Mario Gomez ikilisi gibi Wout Weghorst-Cenk Tosun ikilisini ileriye monte etti. Cenk 2 gol attı, yine duble yapan Hollandalı futbolcuya da 1 asist yaptı.

Dele Alli ile Gedson Fernandes’i beraber oynatarak takımın orta sahadaki aksiyon gücünü yükseltti.

Siyah beyazlıları çabuk ve dikine oynatarak 4-3-3 sistemini uygulattı.

Büyük sıkıntı yaşanan kanatları fazla kullandırmadı, merkez hücumlarda liderlik görevini Weghorst’a verdi.

BiLGiSi VE BECERiSi iLE TAKIMI ŞAHLANDIRDI

Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Ümraniyespor karşısında attığı 2 golün takım başarısı olduğunu belirtirken farklı skorla birlikte öz güven kazandıklarını söyledi. Geçmiş dönemde olduğu gibi teknik direktör Şenol Güneş’in bilgi becerisi ile şahlanış gerçekleştirdiklerin belirten Cenk hem kendi hem de takımın performansını şu sözlerle değerlendirdi:

iYi BiR iKiLi OLDUK

“Weghorst ile mükemmel ikili oluşturduk. Takım olarak öz güven kazandık. Tüm arkadaşlarım mutlu ve huzurlu. Şimdi hedefimiz Galatasaray maçı. Aynı performansı ve istikrarı sürdürerek zirve yarışındaki iddiamızı daha da artıracağız.”

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Bu sezon ilk kez 11’de şans bulan Cenk son düdüğe kadar oyunda kalırken daha önce görev yaptığı 10 karşılaşmada sadece 143 dakika süre almıştı.