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GeriFutbol Şenol Güneş, Beşiktaş - Antalyaspor maçını tribünden izledi
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Beşiktaş - Antalyaspor maçını tribünden izledi

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Şenol Güneş, Beşiktaş - Antalyaspor maçını tribünden izledi
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı.

Milli takımın 7 Ekim’de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim’de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi. 

Şenol Güneş, Beşiktaş - Antalyaspor maçını tribünden izledi

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