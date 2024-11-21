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Şenol Güneş: Ben futbolculara ‘Gidin’ değil ‘oynayın’ diyorum

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Ben futbolculara ‘Gidin’ değil ‘oynayın’ diyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş ‘Gidenler olabilir’ sözlerine açıklık getirdi. Oynamamaları durumunda da futbolculara yardımcı olacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı “Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın” dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu belirtirken “Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. ‘Bana ne, yenildik’ demiyorlar. Yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmemeliydik. Burada sorumluluk bana ait” dedi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret eden tecrübeli teknik adam ”Oyunculardan gidenler olabilir” sözlerine de şöyle açıklık getirdi:

DRAGUŞ’UN AYRILMA GiBi DÜŞÜNCESi YOK

“Oyunculara, ‘Gidin, gidin’ demiyorum, ‘Oynayın.’ diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın. Biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Draguş’un ayrılma düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü.”

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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