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Şenol Güneş: Başımız eğik! Bunu beklemiyorduk...

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Kasımpaşa
Şenol Güneş: Başımız eğik Bunu beklemiyorduk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 23:23

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Hangi kelimeyi kullansak karşılığını doldurmuyor. Başımız eğik ayrıldık, bunu beklemiyorduk" dedi.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Sonuçtan memnun olmadığını dile getiren Güneş, "Hangi kelimeyi kullansak karşılığını doldurmuyor. Başımız eğik ayrıldık, bunu beklemiyorduk" diye konuştu.

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Maçın genel değerlendirmesini de yapan Güneş, "Sahaya çıktığımızda duruş olarak doğruyduk. Ancak yavaş tempoda oynadığımız için bu durum rakibin işine geldi. Yediğimiz gol tamamen bizim hatamızdı. 2-1 öne geçtikten sonra beraberlik geldi ve yerleşik savunmada sıkıntı yaşadık. Buna rağmen 2-1’den sonra iyiydik ve pozisyonlar bulduk. Oyunun geneline baktığımızda artıları olan bir maçtı ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Rakibe uzak kalmamız onların iştahını artırdı” ifadelerini kullandı.

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Güneş, ideal kadro sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "İdeal bir kadro yakalayamadık. Trabzonspor bu kadrosuyla daha iyi oynayacağı seviyeye gelecek. Üzüleceğiz ama tekrar ayağa kalkmak için bunun üzerine koymamız gerektiğini oyuncularla paylaştım. Oyuncuya ve seyirciye keyif vermeyen bir maç oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Kasımpaşa

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