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GeriFutbol Şenol Güneş, A Milli Takım'la 71. maçına çıkacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 71. maçına çıkacak

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Şenol Güneş, A Milli Takım'la 71. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 71. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 50'si resmi, 20'si özel 70 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 70 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 68 gole engel olamadı.

- Güneş yönetiminde 51. resmi maç

A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 51. resmi maçına çıkacak.

A Milli Takım 587. maçında Hollandayı konuk edecek
A Milli Takım 587. maçında Hollanda'yı konuk edecek

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50 resmi maçın 28'ini kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gol gördü.

- Şenol Güneş ile 20 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

 

Şenol Güneş, A Milli Takımla 71. maçına çıkacak

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