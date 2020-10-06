Şenol Güneş, A Milli Takım'la 65. maçında! 64 maçta 32 galibiyet...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile yarın oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.
- Şenol Güneş ile 19. özel maç
A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.
- Güneş yönetiminde 46 resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.
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