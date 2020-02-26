Şenol Güneş: 2020'de kendi takım karakterimizi sunmak zorundayız.

İzmir Ticaret Odası'ndaki "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuşan Güneş, oyuncu olarak İzmir'e geçmişte çok geldiğini, o dönemde kullanılan İzmir Atatürk Stadı'nın futbol oynanmak için çok uygun olmadığını anlattı.

Kişisel olarak hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olmanın gururunu taşıdığını belirten Güneş, "Biz Avrupa'da henüz üst seviyeye gelmedik. Sorunlarımız, eksiklerimiz var ama iyi yerdeyiz. Geçmişte malzemesi olmayan, tesisi olmayan hatta bir şehirden bir şehire gitmeyi zor sağlayan bir durumdan çok daha iyi durumlara geldik." ifadelerini kullandı.

Güneş, Türk futbolunun daha üst seviyeye gelme imkanının olduğunu da belirterek, "Yaraları fazlasıyla olan bir takımımız varken, yaraları sarılmış, geride bırakılmış, yepyeni bir takımla yarışmaya girdik. Yaralı takıma da ilgi de azdı, yalnızdık. Çözümü kendi içinde arandı. Bu döneme iyi bir başlangıç var. Bu bir adımdır." diye konuştu.



"Takım karakterimizi orada sunmak zorundayız"



Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmanın önemli olduğunu kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi takım karakterimizi orada sunmak zorundayız. Bu oyundur. Bu oyunu fair play dışına çıkmadan, ses getirmeli ve göstermeliyiz. Bunun karşılığında alacağımız her sonuç bizi zaten bir üst tura çıkartır. Bu takım elemelerde 1 maç kaybetti, İzlanda maçı, olağanüstü bir maçtı, jet lag olayına inanıyorum. Biz grupta üst üste maçlar kaybetmedik. Bizim artımızdı bu. Eksimiz şu, kaybettiğimiz zaman etkilenmemizin ne kadar olacağını bilmiyoruz."

Güneş, Türkiye'ye Avrupa Futbol Şampiyonası için ev sahipliği vermemelerine rağmen 2 grup maçını Azerbaycan'da oynamalarının avantaj olacağını belirterek, "Ev sahipliğini bize vermediler ama böylelikle almış olduk. Açılış maçını oynayacak olmamız güzel oldu. Çünkü turnuvadaki ilk maç ve son maç herkesin izleyeceği maçlardır. Diğerlerinde bölünürsünüz. Dolayısıyla izlenebilecek maçta kendimizi gösterme şansımız var." şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz gibi isimlerin sakatlıklarının olduğunu hatırlatılması üzerine Güneş, her oyuncunun değerli olduğunu, gelecek dönemde kadroya yeni isimlerin katılabileceğini kaydetti.

Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le aynı dönemde futbolcu olarak mücadele ettiklerini, o yıllarda iyi futbolcuların olduğunu ancak milli takım olarak güven eksikliğinden dolayı istenilen sonuçları alamadıklarını söyledi.



"Eğitici ile yarıştırmacıyı karıştırıyoruz"



Türk futbolunda antrenörlerin serbest bırakılması gerektiğini de savunan Güneş, şöyle konuştu:

"Antrenörleri çalıştığı işlerde serbest bırakın ama yanlışı varsa da gelip konuşabilirsiniz. Antrenör eğitimimizle ilgili sıkıntılarımız var. Yeni bir model antrenör tipi çıkarmamız lazım. Ben şimdi kendimi kaleci olarak almam, oynadık ama şimdi olsam almam. Kriterler farklı, boyunuz müsait değil, yetenek yetmez orada. Yetenek önemli, fizik önemli, bilgi önemli. Yeni modelde uluslararası antrenörler yetiştirmek durumundayız. Eğitici ile yarıştırmacıyı karıştırıyoruz. Eğitici bir süre sonra yarıştırmacı olmaz."





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