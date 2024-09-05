Şenol Güneş, 11 yıl sonra yeniden Trabzonspor'un başında! İlk idman...

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Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş döneminin başlamasıyla birlikte tecrübeli teknik adam 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıktı. 27 Ocak 2013'de Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Şenol Güneş, bugün Karadeniz ekibiyle ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Oyuncularla tanışan tecrübeli teknik adamın neşeli olduğu gözlendi.

ANTRENMANDAN DETAYLAR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine yer verilirken Şenol Güneş'in takımın başındaki antrenmanından görseller paylaşıldı.