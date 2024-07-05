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Şenes Erzik'ten Merih Demiral'ın cezası için Servet Yardımcı'ya tepki

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#Merih Demiral#UEFA#EURO 2024
Şenes Erzikten Merih Demiralın cezası için Servet Yardımcıya tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezası hakkında, "Servet Yardımcı, bu skandal kararın çıkmasına nasıl engel olamamıştır?" dedi.

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Uzun yıllar FIFA ve UEFA’da üst düzey yöneticilik yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturma ve ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın tutumunu eleştiren Erzik, "Ben UEFA’da görevli, yetkili veya sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" ifadelerini kullandı.

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#Merih Demiral#UEFA#EURO 2024

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