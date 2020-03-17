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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Şenes Erzik'ten EURO 2020 ve liglerin iptali hakkında açıklama!

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Şenes Erzik'ten EURO 2020 ve liglerin iptali hakkında açıklama!
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UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, EURO 2020'nin ertelenmesi ve liglerin iptali hakkında konuştu.

EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesinin ardından UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, açıklamalarda bulundu.

Şenes Erzik, konu hakkında şöyle konuştu;

Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli.

'LİGLERİN ERTELENMESİ...'

UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi.

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