Şenes Erzik'ten EURO 2020 ve liglerin iptali hakkında açıklama!

EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesinin ardından UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, açıklamalarda bulundu.

Şenes Erzik, konu hakkında şöyle konuştu;

Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli.

'LİGLERİN ERTELENMESİ...'

UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi.