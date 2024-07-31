×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Şenes Erzik#İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 15:23

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Haberin Devamı

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

İTALYA'NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN DE ZİYARET

Öte yandan İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Marrapodi, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Haberin Devamı

Ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Giorgio Marrapodi’ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Şenes Erzik#İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

BAKMADAN GEÇME!