Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

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TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.



Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

İTALYA'NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN DE ZİYARET

Öte yandan İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Marrapodi, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

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Ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Giorgio Marrapodi’ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.