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Senegal'den Jakobs açıklaması! Galatasaray'a 'sakatlık' sitemi

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#Ismail Jakobs#GALATASARAY#Senegal
Senegalden Jakobs açıklaması Galatasaraya sakatlık sitemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:37

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta sahada yer alan Ismail Jakobs için Senegal Milli Takımı'ndan sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

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Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Alnyaspor'u evinde ağırladığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Jakobs'un sakat olduğu gerekçesiyle milli takıma yollanmadığını fakat oyuncunun maçta forma giymesi sebebiyle Jakobs'un derhal Senegal Milli Takım'ına katılması gerektiğini talep ettiklerini duyurdu.

DERHAL GÖNDERİLMELİ

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada: "Galatasaray kulüp doktorundan, cuma ve cumartesi günü, oyuncu Ismail Jakobs'un sakatlandığı ve Senegal Milli Takımı'na alınamayacağı yönünden bir bildirim aldık. Ancak federasyon, Ismail Jakobs'un bu Pazar günü kulübü Galatasaray tarafından lig maçında sahaya çıkarıldığını ve maçın tamamına katıldığını fark etti. Bu durumla karşı karşıya kalan Senegal Futbol Federasyonu, oyuncunun milli takıma çağrılabilmesi için derhal serbest bırakılmasını talep etti. Jakobs, dün İstanbul'dan ayrıldı ve bu nedenle Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

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Senegalden Jakobs açıklaması Galatasaraya sakatlık sitemi

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#Ismail Jakobs#GALATASARAY#Senegal

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