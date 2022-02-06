Canlı Anlatım: Senegal Mısır maçı

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Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır kozlarını paylaştı.

İkinci yarı oynanıyor

Senegal: 0

Mısır: 0

Goller

SENEGAL MISIR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal ile Mısır karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

KAMERUN ÜÇÜNCÜ OLDU

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Fasoyu devirmeyi başardı.



Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerunun ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupasında yarı final maçları sonunda Senegale 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısıra penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Yago’nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana’nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49da Ouattara ile farkı 3e çıkardı. 3-0lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71’de Bahoken, 85 ve 87de Aboubakarın golleriyle maçı bir anda 3-3e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Fasoyu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.