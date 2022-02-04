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Senegal-Mısır maçı ne zaman? Afrika Kupası'nda finalistler netleşti

#Senegal-Mısır Maçı#Afrika Kupası#Final
Senegal-Mısır maçı ne zaman Afrika Kupasında finalistler netleşti

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final maçları tamamlanırken, Senegal ve Mısır finale yükseldi. Bu gelişmenin ardından heyecan dolu final müsabakasının tarihi merak konusu oldu. Peki, Senegal-Mısır maçı ne zaman?

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Kamerun'un ev sahipliğinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı. Turnuvanın çeyrek finalinde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu aynı skorla 3-1 mağlup eden Senegal, tarihinde 3. kez final oynamaya hak kazandı. Aliou Cisse yönetimindeki Senegal'in en büyük kozu olan Sadio Mane, 3 gol 2 asistlik performansla ülkesinin finale yükselmesinde büyük katkı sağladı. İşte, Senegal-Mısır maçı hakkında bilgiler...

Mane'nin Liverpool'dan takım arkadaşı olan Mohamed Salah, Mısır ile turnuvada 2 gol, 1 asiste imza atarken, son 16 turunda karşılaştıkları Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıyan isim oldu. Çeyrek final maçında Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, yarı finalde ise turnuvanın ev sahibi Kamerun'u penaltı atışları sonunda saf dışı bırakarak finale yükseldi. 7 şampiyonlukla bu turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan ülke konumunda yer alan Mısır, 8. kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

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Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou ve Kayserispor forması giyen Mame Thiam da Senegal ile finale çıkan isimler oldu.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

6 Şubat Pazar günü saat 22.00'de kozlarını paylaşacak 2 ülkenin maçı Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu'nda oynanacak.

 

 

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#Senegal-Mısır Maçı#Afrika Kupası#Final

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