Sen neymişsin Emirhan İlkhan! Beşiktaş - Antalyaspor maçında bir ilk... 30 dakikada kumaşı belli etti

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TFF Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç içinde yaptığı tercihle dikkat çekti.

47 yaşındaki futbol adamı, maçın 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan'ı oyuna dahil etti.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN FUTBOLCU



İlk kez A takım forması giyen 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, karşılaşma içindeki hareketleriyle beğeni topladı. Genç futbolcu, 80. dakikada oyuna girmesine karşın takımın en çok adam eksilten futbolcusu oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 17 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

"ŞOK OLDUM"

Maçın ardından Beşiktaş'ın Youtube canlı yayınına konuşan Emirhan, "Çok heyecanlı anlardı. Hoca beni yanına çağırdı, kanatta oynayacağımı söyledi. Şok oldum. Kenar mı? dedim hocama. O anda 'mecbur' dedi bana. Girdim oyuna. Elimden gelen her şeyi yaptım." diye konuştu.

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Penaltılarda kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Yazarlarımızdan Güntekin Onay da Emirhan'ın başarılı performansını bugünkü köşesine taşıdı.

EMİRHAN ÇOK YETENEKLİ

ÇİFTE kupalı şampiyon olarak Beşiktaş, dün gece zaten hak ettiği TFF Süper Kupa’yı penaltılarla da olsa kazanmakla kalmadı Türk futboluna 2004 doğumlu bir yeteneği de sundu. Emirhan İlkhan, özgüveni ve teknik kapasitesiyle önümüzdeki yıllara damga vuracağını her buluştuğu topta kanıtladı. 17 yaşındaki bu yeteneğe böylesine önemli bir maçta şans veren Önder Karaveli’ye de teşekkürler.

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EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan kimdir sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş Antalyaspor Turkcell Süper Kupa maçında, genç oyuncu Emirhan İlkhan forma giydi. 2004 doğumlu Emirhan İlkhan 22 Ocak 2021'de Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.

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Beşiktaş’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, Süper Kupa’da Antalyaspor karşısında 80. dakikada oyuna girdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 17 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.