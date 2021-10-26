Sen misin Katar’ın yeni yüzü olan! İngiliz yıldız David Beckham’a büyük tepki var

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David Beckham, gelecek yıl Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek ve 180 milyon Euro değerindeki anlaşmada Beckham, turnuvanın yeni yüzü olacak. Geçtiğimiz günlerde Katar’da görüntülenen, bazı stadyumları ve turistik yerleri gezen eski yıldız futbolcu anlaşma kapsamında turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacak. Ancak Beckham’ın yaptığı bu anlaşmaya sert tepkiler de yok değil. İnsan hakları ihlalleri nedeniyle sık sık gündeme gelen Katar’ın bu teklifini kabul eden Beckham’ın UNICEF’teki görevinden de alınması istendi. Haberlerde, David Beckham’ın Katar ile olan yakın ilişkilerinin yeni olmadığı ve Paris Saint-Germain’de (PSG) futbol kariyerini sürdürdüğü 2013 yılında başladığı vurgulanıyor.

TAM BiR AŞAĞILANMA

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Kırmızı Şeytanlar’ın evlerinde Liverpool’a 5-0 yenilmesinin ardından özellikle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ağır şekilde eleştirildi.

Manchester United’ın evinde Liverpool’a 5-0 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Ada basını Solskjaer ve öğrencilerinin yaşadığı hezimeti manşetlerine taşıdı. The Times “Tam bir aşağılanma” başlığını atarken, Daily Mail de benzer bir ifadeyle “aşağılama” manşetini kullandı. Diğer dikkat çeken başlıklar şöyle:

THE GUARDİAN: “Salah’ın hat-trick’i sayesinde Liverpool, Manchester United’ı sahadan sildi”

BBC SPORT: “Liverpool, top kontrolü, teknik direktörlük, organizasyon ve taktik gibi oyunun her yönünde Manchester United’ın yıllarca önünde bir çizgide olduğunu gösterdi”

THE SUN: “Ole Gunnar Solskjaer’in elit bir futbol kulübünü yönetebilme yeteneğine sahip olmadığı, bu maçta ortaya çıktı”

THE TELEGRAPH: “Solskjaer, İngiliz futbolunun en karanlık gününü yaşadı”

SALAH COŞTU BiR KERE...

Liverpool’un Manchester United’ı deplasmanda 5-0 yendiği maçta hat-trick yapar Muhammed Salah tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig’de gol sayısını 107’ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, “İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu” unvanını tek başına ele geçirdi. Bu sezon ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

TARAFTAR FATURAYI KOEMAN’A KESTi

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Real Madrid’e 2-1 yenilen Barcelona’nın bir grup taraftarı, Nou Camp’dan çıkarken Ronald Koeman’ın arabasına saldırdı. Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı’ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti. Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Hollandalı çalıştırıcı, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, “Teknik direktörümüzün Nou Camp’dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır” ifadesini kullandı. Öte yandan Hollandalı çalıştırıcının kulüpteki geleceğinin de fazla sürmeyeceği konuşulmaya başlandı.

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ÖLÜMCÜL REAL MADRiD

El Clasico’nun İspanya basınındaki yankıları geniş oldu. Ezeli rakibini 2-1 yenen Real Madrid’in başarısı başkent medyasında manşetleri süsledi. Marca “Ölümcül Madrid” manşetini atarken, AS ise “Madrid kükredi” başlığıyla galibiyeti duyurdu. Katalan medyası ise oldukça hüzünlüydü. Barcelona’nın hiçbir iz bırakamadığını yazan Katalanlar, sahanın en iyisi olarak Gerard pique’yi gösterdi.