Semih Şentürk paylaştı! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Fenerbahçe formasını 2002 yılından 2014 yılına kadar giyen, sarı lacivertli ekiple birçok kupa kaldıran eski golcü Semih Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti oluşturdu.
Fenerbahçe'de "Nöbetçi Golcü" olarak anılan Semih Şentürk, son olarak Eskişehirspor forması giymiş ve futbol kariyerine 2018'de son vermişti.
Sarı lacivertli formayla toplam 12 sezon top koşturan, çıktığı 266 maçta 84 gol atıp 53 de asist yapma başarısı gösteren milli futbolcu, 2007-2008 yıllarında Süper Lig'de gol kralı olmuştu.
Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor sorusunu beraberinde getirdi.
Fenerbahçe eşofmanını üzerine çeken Şentürk, "Yeni sezona hazırlık" notunu düşerek spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı.
Videoda sarı lacivertli kalp emojileri kullanan Şentürk'ün bu paylaşımı, akıllara Fenerbahçe'de görev alabileceği ihtimalini getirdi.
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