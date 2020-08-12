Semih Özsoy kimdir, kaç yaşında? Semih Özsoy'un biyografisi
Semih Özsoy, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan vekili görevinden istifa etti. Özsoy'un istifası sarı lacivertli kulüp tarafından açıklandı. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde basketbol şube sorumlusu görevini de üstelenen Semih Özsoy'un hayatı ve biyografisi istifasıyla beraber merak edilen konulardan oldu. Peki, Semih Özsoy kimdir, kaç yaşında? İşte, Semih Özsoy'un biyografisi ve hayatıyla ilgili bazı bilgiler.
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı. İki yılı aşkın süredir kulüpte başkan vekilliği görevini sürdüren Özsoy'un istifası sosyal medyada da gündeme gelen konulardan oldu. İşte, istifa kararıyla ilgili ilgili detaylar.
Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.
Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.
Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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