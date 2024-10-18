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Semih Kılıçsoy'un menajeri konuştu! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Giovanni van Bronckhorst ile arasında sorun var mı?

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Giovanni Van Bronckhorst
Semih Kılıçsoyun menajeri konuştu Beşiktaştan ayrılacak mı Giovanni van Bronckhorst ile arasında sorun var mı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

Türk futbolunun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy’a Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, menajeri Murat Teber bu sezon oynadığı süre azalan genç futbolcunun, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la hiçbir sorununun olmadığını ve Beşiktaş’tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

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Son olarak Avrupa basınında Milan ve Everton’ın talip olduğu yönünde haberler çıkan Semih’in durumuna açıklık getiren Teber, bugüne dek herhangi bir kulüpten resmi teklif almadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Beşiktaş Kulübü tarihinde yer almak Semih için önemli bir olay. Semih mutlu ve teknik direktör Van Bronckhorst’u seviyor, saygı duyuyor. Van Bronckhorst her açıdan ona çok şey öğretiyor, gelişimine katkıda bulunuyor. Semih-Van Bronckhorst ilişkisi baba-oğul ilişkisi gibi. Semih’in kafasında transfer değil Beşiktaş’ın bu sezon yaşayacağı şampiyonluk yatıyor. Onun heyecanını yaşıyor. Avrupa’da birçok takım onu takip ediyor. Ama görüşecekleri merci Beşiktaş yönetimi."

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Giovanni Van Bronckhorst

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