Semih Kılıçsoy'un kilo gerçeği ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy, bu sezon o performansın uzağında kalmış durumda. Bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol atabilen 19 yaşındaki milli futbolcu, son dönemde fazla kilosu olduğu için eleştirilerin odağında.

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın sosyal medyada maç sonucu görselinde kullandığı Semih Kılıçsoy fotoğrafı gündem olmuş ve genç futbolcuya çok kilo aldığı yönünde eleştiriler gelmişti. Semih'in kilo problemiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre kilo verme problemi yaşayan genç futbolcu, kendisi içi hazırlanan diyet programına sadık kalmadı ve kilo aldı. 6 kilo fazlası olan Semih'in lige verilen arada ekstra çalışmalar yaparak kilosunu düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

Haberin Devamı