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Semih Kılıçsoy'un kilo gerçeği ortaya çıktı!

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Kilo
Semih Kılıçsoyun kilo gerçeği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 09:59

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy son dönemde fazla kilosu olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Son olarak Alanyaspor maç sonu görselindeki hali sosyal medyada gündem olan Semih için gerçek ortaya çıktı.

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Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy, bu sezon o performansın uzağında kalmış durumda. Bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol atabilen 19 yaşındaki milli futbolcu, son dönemde fazla kilosu olduğu için eleştirilerin odağında.

Semih Kılıçsoyun kilo gerçeği ortaya çıktı

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın sosyal medyada maç sonucu görselinde kullandığı Semih Kılıçsoy fotoğrafı gündem olmuş ve genç futbolcuya çok kilo aldığı yönünde eleştiriler gelmişti. Semih'in kilo problemiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre kilo verme problemi yaşayan genç futbolcu, kendisi içi hazırlanan diyet programına sadık kalmadı ve kilo aldı. 6 kilo fazlası olan Semih'in lige verilen arada ekstra çalışmalar yaparak kilosunu düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Kilo

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