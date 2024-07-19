Semih Kılıçsoy'dan EURO 2024 itirafı: İçimde kaldı | Arda Güler'le Mbappe transferini konuşamadık

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Geçen sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulan ve bir daha da formayı bırakmayan Semih Kılıçsoy, siyah beyazlılarda gösterdiği başarılı performansla A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 kadrosunda yer aldı.

Ligde Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olan Semih, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda fazla oynayamazken yalnızca Hollanda maçında görev alabildi.

Hem Beşiktaş formasıyla geride kalan sezon hem de Avrupa Şampiyonası deneyimi hakkında konuşan Semih Kılıçsoy, beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile ile tanıştıklarını söyleyen 18 yaşındaki forvet, "Çok fazla tatil yapıp formdan düşmek istemedim. Arayı kısa tutup yeni sezon başlamak istedim. Immobile ile kampa beraber geldik. Tanıştık, sohbetlerimiz oldu. Heyecanlıyım, büyük bir yıldız... Zaman geçtikçe daha iyi anlaşacağız. Transferlerimiz çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Hepsi bize çok katkı sağlayacak. Özellikle ben Immobile ile oynayacağım için heyecanlıyım, inanılmaz bir forvet. Ondan öğreneceğim çok şey olacak." dedi.

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"ŞAMPİYONA SÜRECİ BENİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"

EURO 2024'te az forma giymesi hakkında konuşan Semih Kılıçsoy, "EURO 2024 süreci benim için çok iyi geçti. Bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlı bir yerdi, çok iyi bir tecrübe oldu bana. Orada bulunmak önemli, kısa bir süre oynadım ve bir pozisyona girdim. Pozisyon içimde kaldı biraz..." dedi.

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"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADA ŞENOL HOCA"

Şenol Güneş'in kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Semih, "Ben her zaman kendime inanan bir oyuncuyum, eninde sonunda şans bulacağıma inanıyordum ve o şans da geldi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum, ikinci devrede ilk 11 oyuncusu oldum. Ben hep kendimi hazır tuttum. Beni ilk A takıma çıkartan ve oynatan Şenol Güneş, benim için çok önemli bir noktada Şenol Hoca. Fernando Santos'tan da öğrendiklerim oldu. Serdar Hoca'nın da apayrı bir yeri var bende, bize hep inandı altyapıdan beri. Altyapıdan A takıma çıkmak zor, zahmet isteyen bir şey ama ben burada oynayacağıma inanıyordum. Bu sezonki hedefim geçen sezondan daha fazla skor katkısı yapmak, hep daha fazlası için çalışacağım ve kendimi o yönde geliştireceğim." şeklinde konuştu.

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"HOCAMIZ HÜCUM FUTBOLU İSTİYOR"

Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında konuşan Semih Kılıçsoy, "Giovanni van Bronckhorst, çok sıcakkanlı ve iletişime açık bir hoca. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağız birbirimizi. Hücum futbolunu da seven bir hoca. İyi olacak, çok iyi çalışıyoruz. Hocamız hücum futbolu istiyor, tempomuz çok iyi ve sıcak bir ortam var. Bizim gibi hücum oyuncuları için çok iyi bu. Herkes hoca hakkında çok olumlu ve pozitif düşünüyor." dedi.

"GOL KRALLIĞI HEDEFİM HER SEZON GERÇEKLEŞEBİLİR"

Avrupa hayalini şu an için düşünmediğini kaydeden Semih, "Ben altyapıdan beri hep forvet oynadım. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama kanatlarda da oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olursam o kadar etkili oynadığımı düşünüyorum. Gol krallığı hedefim her sezon gerçekleşebilir. Avrupa hayalimi şu an için düşünmüyorum, şu an buradayız ve Beşiktaş'a odaklıyız. Oynamadığım zaman üzülüyorum, hırslanıyorum, kendimi sorguluyorum 'Neyi yanlış yaptım?' diye. Her maçta oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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"ARDA GÜLER İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında da konuşan genç futbolcu, "Türkiye'den sonra Premier Lig'de oynamak istiyorum. Tarz olarak Agüero'ya benziyorum biraz, ben de onun kadar başarılı bir oyuncu olurum inşallah. Arda Güler ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki konuştuk bu konuları, 'Orada ortamlar nasıl, futbolcular nasıl?' diye. Kendisi zaten hazır gitti oraya ve hemen de alıştı. Oraları merak ettiğimiz için sorduk. Mbappe transferini konuşamadık henüz. (Gülerek) Başkanımız Hasan Arat göreve seçildikten sonra yönetimimiz bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Bize verdikleri desteklerden ötürü başkanımıza, Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.