Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş açıklaması! 'Benim için zor bir dönemdi'

Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, Corriere dello Sport'a geniş çaplı bir röportaj verdi.

Semih Kılıçsoy'un açıklamaları şu şekilde:

En sondan başlayalım, Torino’ya attığınız o müthiş gol

“Çok güzel ve duygusal bir andı, tamamen bana ait hissettiğim bir goldü.”

Bazıları sizin sadece güzel goller attığınızı söylüyor

“Aslında doğru.”

Takım arkadaşlarınızın hepsi size sarılmak için koştu. Çabuk uyum sağladınız mı?

“İlk günden itibaren kendimi büyük bir ailenin parçası gibi hissettim. İtalyanların çoğunlukta olduğu bir grupta az sayıdaki yabancı oyunculardan biriyim ama bu, daha hızlı uyum sağlamanıza yardımcı oluyor. Cagliari her gün bana tüm sevgisini gösteriyor.”

En çok kiminle yakınlaştınız?

“Herkesle. Teknik direktörden takım arkadaşlarıma kadar herkes bana büyük destek veriyor.”

Geçen yaz Avrupa’nın yarısı sizi takip ediyordu, neden Cagliari’yi seçtiniz?

“İlk andan itibaren aldığım izlenimler çok olumluydu, özellikle teknik direktör ve başkanla. Farkı yaratan da bu oldu ve benim için gelişebileceğim doğru deneyim olacağını anladım.”

Gençleri çok fazla destekleyen Pisacane, sizin hakkınızda şöyle dedi: “Elimde çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum, antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları sirk gösterisi gibi.” Buna ne cevap verirsiniz?

“Birlikte çalışmak beni hemen motive etti, bana karşı her zaman çok açık davrandı, açıkça konuşuyor. Bana birçok tavsiye veriyor, neredeyse bir ağabey gibi, değerli bir rehber.”

Cagliari ne yapabilir?

“Bu kulüp, bu grup ve bu teknik direktörle sınır yok. Ana hedefimiz olan ligde kalmaktan başlayarak, bize tatmin edici sonuçlar getirecek tüm unsurlar mevcut.”

Mesela arkadaşınız Kenan Yıldız’ın Juventus’unu yenmek gibi

“Maçtan sonra konuştuk ama takılma yoktu! Maçı ve İtalya’daki hayatı konuştuk. Uzun yıllardır tanışıyoruz, sık sık görüşüyoruz, iyi bir ilişkimiz var.”

İtalya'da giderek daha fazla Türk futbolcu var: siz ve Kenan'ın yanı sıra Çalhanoğlu, Çelik, Vural...

"Türk futbolu büyüyor. Serie A'nın zorluklarına rağmen, Türk futbolcular da giderek daha fazla öne çıkıyor."

Ama siz pek zorlanıyor gibi görünmüyorsunuz

“İtalya ligi, teknik özellikler ve iki aşamada sahip olunması gereken bilgiler açısından dünyanın en zor liglerinden biri. Alışmak için zamana ihtiyaç var.”

Bu seçimde size yardımcı olan biri var mı?

“Evet, Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler ile sık sık konuşuyorum. Beşiktaş'ta takım arkadaşıydık, bana bazı tavsiyelerde bulundu. Benim için o bir referans noktası.”

Cagliari’nin ilk Türk futbolcususunuz, bu nasıl bir duygu?

“Büyük bir sorumluluk duygusu ve aynı zamanda büyük bir memnuniyet.”

Sizi sık sık yeni Güler ya da bebek Agüero olarak adlandırıyorlar

“Arda'yı tanıyorum, o harika bir futbolcu ama ben benim. Karşılaştırmaların bir önemi yok: benim kendi hedeflerim var, kendim ve kendimi geliştirmek için çalışıyorum.”

Kimden ilham alıyorsun?

“Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez ve Agüero.”

Yarın Fiorentina ile karşılaşacaksınız, bir kümede kalma mücadelesi mi?

“Doğrudan bir rakiple oynayacağız, bu doğru. Ama aynı zamanda Juventus’a karşı neler yaptığımızı da gördük… Kendimi pozitif hissediyorum, benim mentalitem bu: ister üst sıralardaki bir takıma karşı olsun ister kümede kalma mücadelesi veren bir takıma karşı, tüm maçlara aynı şekilde yaklaşıyorum.”

Fiorentina'da eski takım arkadaşınız Ndour’la yeniden karşılaşacaksınız

“Kısa bir süre birlikte oynadık, bir süredir konuşmuyoruz ama aramızda güzel bir ilişki var. Maçtan sonra göreceğiz.” (Gülerek)

Türkiye’de takım arkadaşı olduğunuz ve Serie A’da yeniden karşılaşacağınız bir diğer isim de Immobile

“Çok güçlü bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak beni çok geliştirdi, kişisel olarak da onunla çok iyi anlaştım. Onunla yeniden karşılaşmak benim için bir zevk olacak.”

Yıl 2024’tü ve o yıl Giovanni van Bronckhorst sizi sol kanatta oynatmaya başladı

“Benim için zor bir dönemdi, birçok sebepten dolayı. Ama o rolde de uyum sağladım.”

O yıl başkanlar ve teknik direktörler değişmişti

“Her gelen teknik direktör her şeyi değiştiriyordu, zor bir sezondu ve iyi anılarım yok.”

Futbola nasıl başladınız?

“Ailem futbola çok tutkulu, fikir onların da teşvikiyle doğdu. Türkiye’de futbolla yaşanır, en çok takip edilen spor dalıdır.”

Hayalleriniz neler?

“Kendimi geliştirmek, milli takıma yerleşmek. Ve Semih Kılıçsoy olarak kendimi kabul ettirmek. Bugün ‘yeni Güler’ diyorlarsa, bir gün bir genç için ‘o yeni Kılıçsoy’ densin isterim.”

Şimdiye kadar birçok önemli teknik direktörle çalıştınız: hangisi sizde en çok iz bıraktı?

“Her biri beni geliştirdi. Şu an Pisacane ile olan ilişkimden çok mutluyum. Ayrıca kariyerimin başında Beşiktaş’ta çalıştığım Şenol Güneş’le ilgili de güzel anılarım var. Bir de sık sık görüştüğüm milli takım hocası Montella.”

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanısınız, ancak onunla birlikte A Milli Takım'da da ilk maçınıza çıktınız

“Milli takım benim hedefim ve orada yer almaya ve bir referans noktası olmaya çalışmak istiyorum.

İtalya gibi Türkiye de önümüzdeki Dünya Kupası'na katılmak için play-off'lardan geçmek zorunda

"Başaracağız. İtalya için de olumlu düşünüyorum. Birkaç yıl önce Bologna'da, A milli takımdaki ilk maçımda İtalya ile karşılaştım. Evet, İtalya benim kaderimde vardı."