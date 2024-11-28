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Semih Kılıçsoy'a 30 milyon euroluk transfer teklifi! 2 dev kulüp yarış halinde...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Semih Kılıçsoy#PSG
Semih Kılıçsoya 30 milyon euroluk transfer teklifi 2 dev kulüp yarış halinde...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 17:37

Beşiktaş'ın altyapısından çıkarak formayı almayı başaran Semih Kılıçsoy'a tüm Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Bir İngiliz takımı ile bir Fransız devinin genç yıldız için transfer yarışına girdiği ileri sürülüyor...

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Beşiktaş formasını ilk kez 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynanan maçta giyen ve o karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı taraftarların gelecek umutları olan Semih Kılıçsoy, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde istediği süreyi almakta zorlanıyor.

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Gelecek vadeden ve Beşiktaş için kabus gibi geçen sezonda taraftarın tesellisi olan yıldız futbolcu için iki dev takımın transfer yarışına girdiği iddia edildi.

Daily Star'da yer alan habere göre; Ocak transfer döneminde Aston Villa ve PSG, Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için mücadele edecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI UNUTULMADI

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkıp 12 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı ortaya koyan Semih'in bu istatistikleri sebebiyle Avrupa devlerinin hala bir numaralı gözdesi durumunda olduğu belirtildi.

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Semih Kılıçsoya 30 milyon euroluk transfer teklifi 2 dev kulüp yarış halinde...

30 MİLYON EURO

İki takımında kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarılırken PSG'nin Semih Kılıçsoy için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Aston Villa'nın da bu transferde ısrarcı olacağı belirtilirken iki kulüp arasında bir transfer yarışının yaşanacağı ileri aktarıldı.

BU SEZON KILIÇSOY

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan genç yetenek, 4 de gol pası verdi. Ayrıca oyuncunun siyah beyazlı ekip ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Süper Lig#Semih Kılıçsoy#PSG

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