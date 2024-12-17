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Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun itirafı! Premier Lig'den gelen teklifi açıkladı

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Semih Kılıçsoy
Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun itirafı Premier Ligden gelen teklifi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 23:07

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, İngiltere Premier Lig ekibinden Semih Kılıçsoy'a gelen teklifi açıkladı. Cenk Tosun'un ayrılık süreci hakkında da konuşan Yücel, Hasan Arat paylaşımını kendisinin sildirdiğini söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamasında Semih Kılıçsoy için gelen teklifi de açıkladı.

"SEMİH İÇİN 15 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR"

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den teklif geldiğini ancak dönemin başkanı Hasan Arat'ı kabul etmediğini söyleyen Yücel, "Semih Kılıçsoy'a Aston Villa'dan teklif geldi. Monchi'nin ilk teklifi 12 milyon Euro'ydu, sonra 15 milyon Euro'ya çıkmıştı. Semih 1 yıl da bizim takımımızda oynayacaktı. Ayrıca Diego Carlos'u mu, Alex Moreno'yu mu istiyorsunuz diye sordular. Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan, '15 milyon Euro az.' dedi." ifadelerini kullandı.

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CENK TOSUN VE ARTHUR MASUAKU SÖZLER

Masuaku'nın kulübe ihtar çektiğini ve Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'a bir teklif yapmadıklarını kaydeden Yücel, "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi. Biz, Cenk Tosun'a yeni sözleşme önermedik. O da ekmek parası peşinde, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirdi. Giovanni van Bronckhorst, Cenk'i istemedi." dedi.

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SİLİNEN HASAN ARAT PAYLAŞIMI

Beşiktaş hesaplarından silinen 'Hoşça kal Başkanım' paylaşımı hakkında konuşan Yücel, "Ben sildirdim. Beşiktaş sosyal medyası, insanların kendi PR'larını yapacakları bir mecra değil. Camia ve taraftar da buna tepki göstermişti haklı olarak. Dün de bıçak kemiğe dayandı. Sosyal medya hesaplarının şifreleri alındı." açıklamasını yaptı.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Semih Kılıçsoy

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