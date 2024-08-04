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Semih Kılıçsoy: Kupayla başlamak çok büyük motivasyon

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#Süper Kupa#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy
Semih Kılıçsoy: Kupayla başlamak çok büyük motivasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 09:51

Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Galatasaray’ı 5-0 yendi. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyuz. Kupayla başladık sezona. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. İyi oynadık, rakibimizden üstündük. Çok büyük motivasyon bizim için. Ortamımız çok sıcak, çok iyi, aile ortamı var. Sezona kupayla başlamak da bizim için çok önemliydi. İnşallah galibiyetlerle devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçta gol atan siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu’nun çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten Kılıçsoy, "Aramız da çok iyi. Bugün de ilk golünü attı. İnşallah daha çok atacak" şeklinde konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile aralarının çok iyi olduğunu ifade eden 18 yaşındaki futbolcu, "Hocamız çok iyi. Hocamız sürekli hızlı oyun ve hücum futbolu isteyen bir teknik direktör. Bugün de belli oldu" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı taraftarların her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyen Semih Kılıçsoy, "Taraftarlarımız her zaman bize destek oluyorlar. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlara en mutlu şekilde karşılık vermeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Süper Kupa#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy

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