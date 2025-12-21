×
Semih Kılıçsoy, İtalya'da siftah yaptı!

#Cagliari#Semih Kılıçsoy#Serie A
Semih Kılıçsoy, İtalyada siftah yaptı
Aralık 21, 2025 17:13

Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Pisa ile 2-2 berabere kaldı.

Unipol Domus Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.

Cagliari'de 82 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı. Pisa'da İsak Vural, 73. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı.

