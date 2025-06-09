×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanıyor! İşte yeni takımı

Güncelleme Tarihi:

#Semih Kılıçsoy#Beşiktaş#Transfer
Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanıyor İşte yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 14:53

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ancak bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Semih Kılıçsoy, Avrupa’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu.

Hollanda Ligi'nde geride kalan sezonu 4. bitiren ve Avrupa Ligi vizesi alan Utrecht, genç golcü için resmi teklifte bulundu.

Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.

Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor.

Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asist üretti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Kılıçsoy#Beşiktaş#Transfer

BAKMADAN GEÇME!