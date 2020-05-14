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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 08:29,Son Güncelleme:

Semih Kaya'dan Galatasaray fedakarlığı!

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Semih Kaya'dan Galatasaray fedakarlığı!
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı…

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, yöneticilerle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı…

Boş sözleşmeyi imzalarım

G.Saray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, yöneticilerle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı… Bu anlamda boş sözleşmeye imza atabileceğini belirten Kaya, ücretin belirlenmesini de yönetime bıraktı.

Kaya, bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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