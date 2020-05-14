Semih Kaya'dan Galatasaray fedakarlığı!

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, yöneticilerle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı…



Boş sözleşmeyi imzalarım



G.Saray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, yöneticilerle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı… Bu anlamda boş sözleşmeye imza atabileceğini belirten Kaya, ücretin belirlenmesini de yönetime bıraktı.



Kaya, bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta forma giydi ve 2 gol attı.