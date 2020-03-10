Semih Kaya formayı unuttu!

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Çek temsilcisinde aradığını bulamadı.

2017 yılında imza attığı Sparta Prag'da inişli çıkışlı bir grafik çizen ve bu süre zarfında Galatasaray'a kiralık olarak dönen deneyimli savunmacı, bu sezon adeta formayı unuttu.

Sparta Prag formasını son olarak Kasım ayında giyebilen Semih Kaya, 16 haftadır oynamıyor.

Herhangi bir sakatlığını bulunmayan Semih Kaya'nın tamamen taktik tercihler sebebiyle süre alamadığı belirtildi.





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