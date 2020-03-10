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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Semih Kaya formayı unuttu!

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Galatasaray'ın eski savunmacısı Semih Kaya, Sparta Prag'da 16 haftadır forma giyemiyor.

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Çek temsilcisinde aradığını bulamadı.

2017 yılında imza attığı Sparta Prag'da inişli çıkışlı bir grafik çizen ve bu süre zarfında Galatasaray'a kiralık olarak dönen deneyimli savunmacı, bu sezon adeta formayı unuttu.

Sparta Prag formasını son olarak Kasım ayında giyebilen Semih Kaya, 16 haftadır oynamıyor.

Herhangi bir sakatlığını bulunmayan Semih Kaya'nın tamamen taktik tercihler sebebiyle süre alamadığı belirtildi.

Semih Kaya formayı unuttu

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