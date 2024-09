Semih Güler'in renkli kramponlarının nedeni belli oldu! Tümer Metin eleştirmişti...

Haberin Devamı

Semih Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda neden iki farklı renkte krampon giydiğini açıkladı.



29 yaşındaki futbolcu, Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için bu hareketi yaptığını ifade etti.



Semih Güler'in açıklaması;



"Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır."

Haberin Devamı

TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?

TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, Semih Güler'in farklı renkli krampon giymesini eleştirmişti.

Tümer, "Bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi..." demişti.