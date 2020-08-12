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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

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Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da
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ING Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan Semih Erden’in imzasını resmen duyurdu.

Yeşil-kırmızılılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme tazeleyen NBA patentli 34 yaşındaki pivot için Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar’ın katılacağı online sözleşme töreni düzenlenecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kaf-Kaf’ta yerlilerin ardından sağlık kontrolünden geçen yabancılar Taylor, M’Baye, Kennedy ve Henry de takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Raymar Morgan da takıma katılacak.

Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyakada

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