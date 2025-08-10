×
Semedo'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! 'Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar'

Güncelleme Tarihi:

Semedodan Şampiyonlar Ligi sözleri Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 15:14

Nelson Semedo, salı akşamı Feyenoord ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Nelson Semedo, Feyenoord ile oynanacak rövanş maçıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 

Semedo'nun sözleri şu şekilde:

'BUNU BAŞARABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ'

Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, “Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum."

'HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ OLACAK'
 
"İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ'

"'Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, %100’müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz” dedi.

#Nelson Semedo#Fenerbahçe#Feyenoord

