Selvi İlyasoğlu'ndan müthiş başarı! Dünya şampiyonu oldu

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.

Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.

Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

SELVİ İLYASOĞLU TARİHE GEÇTİ

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selvi İlyasoğlu, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi, Budapeşte'deki şampiyonada ilk maçında ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup etmişti.