Selma Altay Rodopman: Fenerbahçe olarak görevimiz Yeni Ayten Salih’ler, Eda Erdem’ler yetiştirmek

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe'nin kadınlar için yaptığı çalışmalardan, HeforShe hareketine; sporda cinsiyet eşitliğinden UN Women ile yürütülen ortak çalışmalara kadar birçok konudaki görüşlerini paylaştı.

1- Kadınlar ve kız çocukları için uzun yıllardır pek çok adım atan Fenerbahçe’nin yönetim kurulu üyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumun her alanında hak ettikleri yere ulaşmaları için verilen mücadelenin ve eşitlik yolunda atılan adımların simgesi. Bugün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık yaratma ve değişimi hızlandırma günü.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 2018 yılından itibaren bu alanda adımlar atıyoruz. Ülkemizde Heforshe hareketine destek veren ilk spor kulübü olarak, eşitliğin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğunda olduğuna inanıyoruz. Kadınların sporcu, yönetici, antrenör ve karar verici konumlarda daha fazla yer almasını teşvik etmeye devam edeceğiz.

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Spor, toplumları dönüştüren güçlü bir araçtır. Kadın sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor, onların elde ettiği zaferlerin yalnızca sahada değil, toplumsal farkındalık adına da büyük bir kazanım olduğunu biliyoruz. Onların emeklerinin ve mücadelelerinin, gelecek nesillere ilham vermesini diliyoruz.

Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, daha eşit, daha adil bir gelecek için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

“Unutmayalım ki, kadınların güçlenmesi demek, toplumun güçlenmesi, ülkelerin yarınlar için güçlenmesi demektir.”

2- Paris 2024 Olimpiyatları’nın sporda toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki önemini ve etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Sizce bu anlamda Türkiye'nin önünde ne gibi fırsatlar ve engeller bulunuyor?

Tarihimizde ilk defa Paris 2024 Olimpiyatlarına 18 spor dalında kadın sporcu sayısı daha yüksek bir şekilde katıldık. Bizi temsil eden 101 sporcumuzun 54’ü kadın 47’si ise erkekti. Bu temsiliyetin çok önemli bir yolun başlangıcı olduğuna inanıyorum.

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Ülkemizde sporun her dalında kadın sporcuların desteklenmesi çok büyük önem taşıyor. Bakanlığımızın projeleri ve bu konuda büyük bir hassasiyetle yürüttükleri çalışmaları ile birlikte sporda cinsiyet eşitliği kavramının daha görünür olacağına inanıyorum. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadın sporcuların sporun içinde yer almasına çok büyük önem veriyoruz.

Ne mutlu ki bize Ayten Salih, Sabiha Rıfat Gürayman, Eda Erdem, Buse Naz’larımız, Hatice Akbaş ve niceleri sarı lacivert bayrağımız altında kulübümüzü ve ülkemizi temsil ettiler ve başarılılarıyla bizleri gururlandırdılar. Yeni Ayten Salih’ler, Eda Erdem’ler yetiştirmek bizlerin görevi.

3- Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporda ve spor yoluyla eşitliğin ilerletilmesi için uyguladığı özel programlar, politikalar ve çalışmalar hakkında sizden detaylı bilgi alabilir miyiz?

Fenerbahçe milyonlara hitap eden bir spor kulübü olmasının yanında toplumsal fayda, gençler odaklı çalışmalar ve ülkesine katma değer yaratma hedefleri de olan bir marka. Bu bağlamda Fenerbahçe olarak 2018 yılında sporda ve toplumumuzda kadınlar ve eşitlik için sponsorumuz Tüpraş'ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin 'Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz' diyerek başlattığı 'HeForShe Hareketi'ni desteklediğimizi açıkladık. Bu anlamda birçok adım attık, tüm branşlarımızda sporcularımızla, teknik kadrolarımızla, kulüp profesyonellerimiz, kulüp profesyonellerimiz ve yönetim kurulumuzun da dahil olduğu birçok etkinlik düzenledik.

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Hiçbir şeyin erkek işi olduğunu kabul etmeyerek kız çocukları için futbol okulu açtık. Kadın futbol takımı kurduk. Kulüp profesyonellerimiz, sporcularımız, teknik kadrolarımız eşitlik eğitimi aldılar. Büyük Fenerbahçe ailemize dahil olan tüm profesyoneller bu eğitimleri almaya devam ediyor. Kadınlara yönelik her adımda en önde durmayı, bu alanda toplumsal fayda ve farkındalık sağlamayı bir sorumluluk ve görev kabul ettik. Önümüzdeki dönemde de çok kıymetli bir adımı da atmanın arifesindeyiz. Kulübümüz ve UnWomen hareketinin ortak çalışması olan “Sporda Ayrımcılığa Karşı Koruma Politika Belgesi’nin tüm hazırlıklarını tamamladık. Üzerinde çok uzun süredir çalıştığımız, çok emek verdiğimiz bir proje. Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirmenin de heyecanını yaşıyoruz. Bu politika belgesi çok derin konu maddelerinden oluşuyor. Tamamen kadınları koruma ve eşitsizliklerin önüne geçme refleksli bir adım. Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemizin bu kadar kritik bir konuda da öncü olması bizim için çok kıymetli. İlerleyen dönemde bununla ilgili bilgilendirmeyi tüm camiamıza ve kamuoyuna yapacağız.

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4- Sporu bir kariyer veya ilgi alanı olarak düşünen amatör, genç kadınlara nasıl tavsiyeler vermek istersiniz?

Tüm kadınlar, her birimiz çok değerliyiz. Kendimize inanmalı ve hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Tavsiye gibi değil benim de her zaman kendime hatırlattığım mesaj da hep bu; “hayallerin peşinden koşmak.”

Bir şeyi başarmak çok önemli ancak aslolan bir hedef yolunda adım adım emekle mücadele ile var olmak… Sporu bir kariyer ya da ilgi alanı olarak düşünen tüm kadınların kendilerine koydukları hedeflere ulaşabileceklerine de yürekten inanıyorum. Kadın odaklı kadın başarılı kadın hikayeli tüm adımları ilgi ile mutlulukla gururla ve heyecanla takip ediyorum.

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Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Dünyanın en büyük yolcu uçağını kullanan ilk Türk kadın kaptan pilot haberi inanıyorum ki hepimizi çok mutlu etti. Gökçe Kübra Yıldırım ile gurur duyduk. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum; Tüm kadınlar olarak birbirimizi desteklemeli birbirimizle gurur duymalıyız…