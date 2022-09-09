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Selim Soydan'dan Fatih Terim iddiası

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#Fatih Terim#Selim Soydan#Futbol
Selim Soydandan Fatih Terim iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 19:10

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spora açıklamalarda bulundu. .

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Fatih Terim'e teklif yaptıklarını söyleyen Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. 'Kaç para istersen yaz dedim'. 'Teşekkür ederim ağabey ama ben Galatasaraylıyım' dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ama Fatih Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, hadi sayın dünyada kaç kişi var böyle? Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu." diye konuştu.

"CEZA VERİN DE KURTULALIM"

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elim Soydan, Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezanın ardından kulüpten 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" dediklerini söyledi.

"FATİH TERİM BİLİYOR AMA SUSUYOR"

Terim'in bu isimleri bildiğini ancak sustuğunu söyleyen Soydan, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." diye konuştu.

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#Fatih Terim#Selim Soydan#Futbol

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