MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSelim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'
GeriFutbol Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'
Abone Olgoogle-news

Selim Soydan, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na verileceği iddiaları değerlendirdi.

Spor Arena / Efkan BUCAK - Fenerbahçe Yönetimi ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı. F.Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük’ün ifadeleriyle soğumaya başlayan bu tartışma, “Nihat Özdemir, Disiplin Kurulu’na verilecek” söylemi ve eylemiyle daha da büyüdü. Konu ile ilgili konuşan TFF’nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi, Fenerbahçe eski futbolcusu ve yöneticisi Selim Soydan, “Nihat Özdemir böyle bir durumda 1 dakika bile durmaz” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

SÜREKLİ BİR KAVGA VAR

Daha önce de defalarca dile getirdim. Fenerbahçe ne yazık ki sürekli bir kavganın içinde tutuluyor. Bu kavga daha önce camia dışında yaşanıyordu. Şimdi camianın içine döndü. Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler’le kavga ediyor. Hem içerde, hem de dışarıda bir kavga halinde Fenerbahçe. Bu kavganın da ne yazık ki kazananı yok. Kaybedeni ise Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe’nin evlatlarıyla kavga etmemeli. Fenerbahçe’nin değerleriyle kavga etmemeli.

F.BAHÇE'NİN İHTİYACI BARIŞ

Sadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar örneğini daha önce vermiştim. Şimdi duyuyorum ki, Nihat Bey’i, Fenerbahçe Disiplin Kurulu’na vereceklermiş. Eğer bunu yaparlarsa Nihat Özdemir o kulüpte 1 dakika durmaz. Hemen istifa eder. Fenerbahçe’nin ihtiyacı kavga değil, barış. Ve üstelik hemen her alanda barış. Bu yaşananlar eski bir Fenerbahçe futbolcusu ve yöneticisi olarak beni çok derinden üzüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle