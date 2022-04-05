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Selim Soydan, istifayı değerlendirdi: Nihat Özdemir’in felsefesi adalet ve eşitlikti

#Nihat Özdemir#Selim Soydan#Futbol
Selim Soydan, istifayı değerlendirdi: Nihat Özdemir’in felsefesi adalet ve eşitlikti

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, başkan Nihat Özdemir’in istifasının Türk futbolu için büyük kayıp olduğunu söyledi.

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Soydan, “Kaybeden Türk futbolu oldu. Nihat Özdemir’in istifası ile ilgili söylenebilecek sözlerin ana fikri bu olur. Bunca yıl birlikte çalıştım, tüm kulüplere eşit mesafede olduğuna şahit oldum. Gün geldi canı gibi sevdiği Fenerbahçe aleyhindeki kararların altına imza attı. Adalet ve eşitlik onun yönetim felsefeydi. Ve görev yaptığı dönem içinde bundan bir kez bile taviz vermedi.

Futbolumuz elindeki çok değerli bir yöneticiyi kaybetti. Kaos ve ekonomik çıkmaz içindeki futbolu düze çıkarabilecek bir şansı ne yazık ki kaybettik” diye konuştu.

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