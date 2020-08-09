Selim Soydan: 'Fenerbahçe Mehmet Ali Aydınlar'a teşekkür borçlu'

Mehmet Arslan'ın köşe yazısındaki Selim Soydan kısmı şu şekilde:

Mehmet Ali Aydınlar, sağlık sponsoru olarak Fenerbahçe Kulübü’ne 20 milyon TL’lik bir katkı sağladı. Hem de kulübün en zor zamanında. Bunları ben söylemiyorum. Fenerbahçe forması giymiş, sarı lacivertlilerde yöneticilik yapmış bir isim, futbolun beyefendisi Selim Soydan söylüyor:

'HER ZAMAN DESTEK OLDU'

“Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde çok haksız eleştiri aldı Mehmet Ali Aydınlar. Ne zaman F.Bahçe zor duruma düştü, tartışmayı, kendisine yönelik suçlamaları bir kenara bıraktı. Fenerbahçe Burnu’ndaki olimpik yüzme havuzunu tek başına yaptı. Samandıra’daki Sporcu Sağlığı ve fitness binasını ve içindeki tüm cihazları yine Aydınlar kendi cebinden ödedi. Fenerbahçe’nin Ankara’daki İncek Tesisleri için, Aziz Yıldırım, “Senin hissene şu kadar para düşüyor” dedi. Düşünmeden ödedi.

'NE YILDIRIM'I NE KOÇ'U KIRDI'

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’na sponsor oldu. Hiç şampiyonluğu olmayan takım, 3 kez şampiyon, 1 kez dünya şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu oldu. Takım sporlarında ilk kez Avrupa’da final oynadı. Aziz Yıldırım forma sponsorluğu istedi, sponsorluk yaptı. Fenerol kampanyası için Ali Koç istedi, en büyük bağışı yapan 5 kişiden biri oldu. · Şimdi F.Bahçe yine zor durumda. Hiç düşünmeden 20 milyon TL’nin üzerinde bir rakamı çıkardı verdi.

'HEPSİ F.BAHÇE SEVGİSİNDEN'

Ve bunların hepsini yönetici olduğu dönemde değil. Tamamen dışarıdayken, Fenerbahçe sevgisinden yaptı. Şimdi anladınız mı benim, ‘Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmemeli’ diyerek ne anlatmak istediğimi... Fenerbahçe’nin, Mehmet Ali Aydınlar’a bir teşekkür borcu var. Aslında daha fazlasının yapılması gerekiyor. Herhalde onu da Ali Koç yapar.”

'NE ZAMAN İHTİYAÇ VARSA VERİRİM'

Selim Soydan’ın bu sözlerinden sonra Mehmet Ali Aydınlar’ı aradım. “Sponsorluk talebi sizden mi geldi, Fenerbahçe yönetiminden mi” diye soru yönelttim. “Sadece şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe’nin ne zaman neye ihtiyacı varsa ben vermeye hazırım. Bir talep gelmesi gerekmiyor.” Takdir sizin...