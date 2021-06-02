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GeriFutbol Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK’da
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK’da

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Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK’da

Atakaş Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz, TFF 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Manisa FK’da transfer harekatı devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak Süper Lig’de Atakaş Hatayspor formasıyla görev alan Selim Ilgaz’ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Hatayspor ile 27 maçta görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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