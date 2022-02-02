Selim Ay: "Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Sezonun transferinde son dakika Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbulda...Sezonun transferinde son dakika! Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbul'da...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Soyluya KADES telefonu: Gece 04.30da telefonum çaldı...Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...#KADES
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedimSerdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim#Hande Soral
Annenin Tiktok mesaisi velayeti kaptırdıAnnenin Tiktok mesaisi velayeti kaptırdı#İzmir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Selim Ay: "Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz..."

#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Selim Ay
Selim Ay: Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz...

Çaykur Rizespor takım kaptanı Selim Ay, “Bizi, o samimi muhabbetimizi bozmaya çalışan hiç kimseye izin vermeden Allah’ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Her bir maç üstüne koyarak, ilerleyen yıllarda da bunu yansıtıp, yenilmez, yıkılmaz bir Çaykur Rizespor camiası herkese izleteceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay, değerlendirmelerde bulundu.

Ay, “Sene başından beri yeni kurulan bir takımdık ve bunun sıkıntılarını yaşamıştık ama hocamızın gelmesiyle bunu toparladık. Her geçen süreçte daha iyiye gidiyoruz. Bizi sevenlerin, büyük Rizespor camiasının beklentilerinin farkındayız ve biz bu beklentileri karşılayamadığımız zaman çok üzülüyoruz. Bunu karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Sadece futbolcular olarak değil, teknik ekip ve yönetim olarak kimse kimsenin iyi niyetinden samimiyetinden şüphe etmesin. Bir şekilde bunu çevireceğiz, bunun için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Selim Ay: Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz...

‘HAMZA HOCANIN BABACAN BİR YAPISI VAR’

 Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun takımdan mutsuz olduğu yönünde çıkan haberler hakkında konuşan takım kaptanı Ay, öyle bir şeyin olmadığını belirterek, “Burası tamamen aile ortamı. Hamza hocanın babacan bir yapısı var. Takımda kime sorarsanız sorun hocadan memnun. Hoca da takımdan memnun. Bütün takım hocanın evlatlara gibi. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. İllaki iyi giderken de kötü giderken de araya nifak sokmak isteyenler olacak. Biz bunları farkındayız ve bunları ayırt edebilecek tecrübedeyiz. Rizespor menfaatleri için bu tür şeylere çok izin vermememiz, ciddiye almamamız gerekiyor. Bir şeyleri düzeltirken illaki böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘NE BİZİ SEVENLERİ ÜZECEĞİZ, NE DE BİZ ÜZÜLECEĞİZ’

 Rize camiası olarak güçlü bir camia olduklarını söyleyen yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay, “Takım olarak da beklentilere en iyi şekilde cevap verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. Ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de biz üzüleceğiz. Buradan bizi seven herkese sesleniyorum.  Bizi, o samimi muhabbetimizi bozmaya çalışan hiç kimseye izin vermeden Allah’ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Hep bir maç üstüne koyarak, ilerleyen yıllarda da bunu yansıtıp, yenilmez, yıkılmaz bir Çaykur Rizespor camiası herkese izleteceğiz inşallah” dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Selim Ay

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci