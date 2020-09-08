AA
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Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Selim Ay’ı kadrosuna kattı. Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde oyuncu, kendisini Rizespor’a bağlayan imzayı attı.
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