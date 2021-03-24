Selen Gündüz bayrak açmaya devam ediyor

Milli tekvandocu Selen Gündüz, 2019’daki düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda 1.’liğin ardından madalyasını almak için kürsüye çıkmış ve Türk bayrağının önüne kendi bayrağını açmak isteyen İranlı sporcuya izin vermeyerek bir anda gündem olmuştu. Videosu paylaşım

rekorları kıran Selen, 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de de altın madalya kazandı. Genç sporcu temmuz ayında Dünya Gençler Şampiyonası’na katılacak. Selen şampiyonluklarını saymayarak totem yaptığını belirten “Bu yıl gençler dünya şampiyonası var. Orada alacağım 1.’lik hayatımı değiştirecek. Gelecekte de olimpiyatlara gitmek istiyorum” dedi.

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