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GeriFutbol Selçuk Şahin'den ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Selçuk Şahin'den ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı

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Selçuk Şahin'den ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı
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Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

Selçuk Şahinden ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı

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