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GeriFutbol Selçuk Şahin, eşiyle birlikte çalıştı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Selçuk Şahin, eşiyle birlikte çalıştı

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Selçuk Şahin, eşiyle birlikte çalıştı
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Bursaspor’un kaptanı Selçuk Şahin, evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel Şahin ile beraber evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Selçuk Şahin, eşiyle birlikte çalıştı

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