Selçuk Şahin: 'Bu 3 puana ihtiyaç vardı'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İhtiyaçları olan bir galibiyeti aldıklarını belirten Şahin, "Aldığımız 3 puan için çok mutluyum. Galibiyetin yanında daha iyi oyun sergilemek isterdik. İlk iki maçı kaybetmenin verdiği stres bu maçta üzerimizde göründü. Bundan sonra daha net oyunlar oynayabiliriz. Talihsiz bir penaltı, bizi biraz bozdu ama oyuncularım hemen reaksiyon verdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Eyüpspor camiasının bu 3 puana ihtiyacı vardı. Bundan sonra daha rahat oyun oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu 3 puanın öz güveni ile daha iyi oyunlar oynayacağız"

Maça golle başladıklarını hatırlatan Şehin, "Kazanamama stresi oyuncuların üzerinde oluştu. Zaman zaman baskılar yapmaya çalıştık. İyi organize olmuş, iyi bir takıma karşı kazandık. Oyunun genel bölümünde topa daha sahip olmamız gerekiyordu. Biz pas yapan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kazanma isteği bizi oyundan uzaklaştırdı. Bundan sonra bu 3 puanın öz güveni ile daha iyi oyunlar oynayacağız. Maçtan maça farklı planlarımız olacak. Daha topun bizde kalacağını düşünerek Seşlar'ı oynattık. Alanya'da bizim formasyon gibi oynuyor. Seşlar, top ayağındayken daha klas bir oyuncu. Planımız oydu. Eşleşmeleri bozmak istiyorduk. Genç bir oyuncu, bizim için değerli" diye konuştu.



"Şartlar oluşursa transfer talebimiz var"

Transfer döneminin son zamanlarına yaklaşılırken takıma birkaç oyuncu transfer edileceğini söyleyen Şahin, "Bu süreç dinamik bir süreç. Transfer düşünüyoruz. 1-2 noktaya. Zaman zaman sistemi değiştirecek kalitede oyuncular istiyorum. Gündemimizde var. Yönetim de görüşüyor. Şu anki oyuncu grubu bu oyuna uygun. Gelecek oyuncularla daha farklı sistemlerle de oynayabiliriz. Şartlar oluşursa transfer talebimiz var" şeklinde konuştu.