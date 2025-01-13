Selçuk İnan'ın Gaziantep FK'sı iç sahada durdurulamıyor! 6'da 6...

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u ise 2-0 yendi.

Adana Demirspor'u dün 1-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde 25 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu ünvanını dünkü karşılaşmada da korudu.

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Ligin 11. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 4 iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

OKEREKE'NİN GOL SAYISI 6 OLDU

Adana Demirspor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.