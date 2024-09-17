Selçuk İnan'dan tepki: İlk golde el vardı, hakkımız yendi

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede iki deplasman maçı oynadıklarını ve oyuncularının haklarının yendiğini söyleyen Selçuk İnan, "Zor şartlar altında geldik, bunu söylemeden geçemeyeceğim... Oyuncularımın hakları yendi. İki deplasmanı, iki gün arayla oynamış başka bir takım yoktur. Bahane değil ama kolay değil. Çok iyi mücadele ettik ama doğru duramadık. Erken geriye düştük ama pes etmedik. Biraz daha akıllı olsak, final paslarında kaliteli işler yapsak, çok önemli pozisyonlar yakalayabilirdik. Galatasaray'a karşı mücadele ettik ama kaliteli olamadık. O yüzden kaybettik, üzgünüm. Takım iyi mücadele ettiği için onları tebrik ederim" şeklinde konuştu.

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"İLK GOLDE BİR EL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la attığı ilk gol elle oynama olduğunu belirten Selçuk İnan, "İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum eski bir futbolcu olarak. Hakemin verdiği karardan ziyade ben pozisyondan sonra santrayı hemen başlatmasını anlayamadım. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilirdi. Bana göre bir el vardı ama hakem bunu pas geçti. Hakemler 4 maçtır takdir haklarını rakiplerden yana kullanıyor. Dikkat etmeleri gerekiyor." dedi.