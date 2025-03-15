Selçuk İnan'dan Kayserispor maçı sonrası açıklama: Bu konumda olacağımızı söyleseler inanmaya bilirdim

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Süper Lig’in 28’inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Final niteliğinde maç oynandığını belirten ve oyuncularını tebrik eden İnan, "Bu bir final maçı niteliğindeydi. Son haftalarda formda iki takımın mücadelesiydi. Çok zor olabileceğini biliyorduk. İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. İki takım da pozisyonlara girdi. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyum. Sakat, cezalı olanlar ve hasta olanlar vardı. Bunun dışında sahada olan oyuncular ellerinden geleni yaparak kazanmasını bildiler. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Bundan öncede çok zor şartlarda bir takım kurduğumuzu söylemiştik. Çok zor zamanlardan geçtik. Bir takım oluşturmaya çalışmak için çok emek verdik. Bu haftalarda bu konumda olacağımızı söyleseler buna inanmaya bilirdim. Hedef koyan bir teknik adam değilim. Her zaman maç maç bakıyorum olaylara. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Önce ligde kalma ve iyi futbol oynama hedefimiz vardı bunu yavaş yavaş gerçekleştirdik. Bu işin sonunda nerede olacağız hep birlikte görmüş oluruz" dedi.