Selçuk İnan'dan Galatasaray sözleri: 'Bu tür maçlarda hep favori olur!'

#Kocaelispor#Galatasaray#Selçuk İnan
Selçuk İnandan Galatasaray sözleri: Bu tür maçlarda hep favori olur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 16:44

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 12 Nisan Pazar günü oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lucescu'nun herkesin tanıması gereken çok özel bir insan olduğunu belirten İnan, kendisiyle çok güzel zamanlar geçirdiğini, istişareler yaptığını söyledi.

İnan, son döneme kadar bile sürekli görüştüklerine işaret ederek, "Beni etkileyen, örnek aldığım insanlardan biriydi." dedi.

Selçuk İnandan Galatasaray sözleri: Bu tür maçlarda hep favori olur

"BU TÜR MAÇLARDA GALATASARAY HEP FAVORİ OLUR"

Deplasmanda Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, "Şu anda Galatasaray belki de ligin en iyi takımı, en güçlü takımı. Oralarda oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız. Neleri yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, şampiyonluğu zora sokan takımını satışa çıkardı İşte anahtar teslim için istediği para
Acun Ilıcalı, şampiyonluğu zora sokan takımını satışa çıkardı! İşte anahtar teslim için istediği para

Selçuk İnan, nasıl bir oyun oynayacaklarına çalıştıklarını anlatarak, "Eksikler, artılar hepsini değerlendireceğiz. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Oradaki maçlarda sadece mücadele yetmiyor. İyi oynamanız, iyi mücadele etmeniz lazım. Biraz da şanslı olmanız lazım. İnşallah bunlar olur." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçtan sonra yaşananlar nedeniyle Galatasaray camiasının bu karşılaşmaya farklı gözle baktığını, bu durumun takımı nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine İnan, şunları kaydetti:

Selçuk İnandan Galatasaray sözleri: Bu tür maçlarda hep favori olur

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAŞANANLAR İÇİN Kİ BENİM DIŞIMDA GELİŞEN OLAYLAR"

"Çok üzüldüm. Galatasaray maçından sonra yaşananlar için ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama başkanımız yanlış anlaşıldığını zaten söyledi. Maçtan sonra küfürlü bir şarkı vardı. Taraftar liderimiz haberlerinin olmadığını dile getirdiler zaten. Böyle bir ortamda - hele ki Galatasaray'da hayatımın çok büyük bölümünü geçirmiş biri olarak - Galatasaray'a böyle bir şey yapmanın söz konusu olmayacağını her aklı başında olan insan çok açık bilecektir. Çok üzüldüm o maçtan sonra yaşanan olaylara."

İnan, dışarıdaki olaylara her zaman yetişemediklerini, müdahil olamadıklarını dile getirerek, "Ama sonrasında tepkimizi tabii ki ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu benim için hep üzücü bir şey ama dediğim gibi Türkiye'de taraftarlar arasında yaşanmış olan bu olaylar hep oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek gibi, gönül ister ki küfür olmasın, kavga olmasın." ifadelerini kullandı.

#Kocaelispor#Galatasaray#Selçuk İnan

