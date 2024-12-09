Selçuk İnan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalar yaptı.

Sakatlıklara rağmen kazandıklarını belirten Selçuk İnan, "Çok dirençli bir takıma karşı oynayacağımızı söyledim. Bundan daha önemlisi, bugün zor şartlar altında hazırlık yaptık. Bizim gibi takımların 3-4 önemli oyuncusunun olmaması oyunu etkiliyor. Maçtan önce Maximin'in zehirlenmesi, Sorescu'nun ve kalecimizin sakatlanması... Onların yerine oynayan ve aslan gibi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Doğru bir strateji ile 3 puan aldık, bizim için çok önemliydi." dedi.

ZORLU FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Takımın zorlu bir fikstürden çıktığını belirten Selçuk İnan, "Çok zor bir fikstürden çıkıyoruz. Bu deplasman mağlubiyetleri içinde Fenerbahçe, Galatasaray var. Oralarda oynamak çok kolay değil. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz ama sahanın içinde olduğu kadar, sahanın dışında da çalışılması gereken bir alan var. Oyuncularımızı deplasman maçlarına da hazırlamaya çalışıyoruz. İlerleyen maçlarda deplasman fobimizi kırmamız lazım." dedi.

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"MAÇTA 2. GOLÜ DE BULABİLİRDİK AMA OLMADI"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç kazandıklarını söyledi. Rizespor'un çok iyi bir takım olduğunu belirten İnan, "Son zamanlarda oldukça iyi oynayan ve fiziksel gücü baya yüksek bir takıma karşı oynadık. Bunu bildiğimiz için bu maça da buna göre hazırlandık. Oyuncularım fiziksel olarak iyi mücadele etti. Maçta 2. golü de bulabilirdik ama olmadı. Çok iyi mücadele ettik ama benim adıma kafamdaki şeyi tam anlamıyla yansıtamamış olsak da gerçekten bizim gibi takımlarda bazı oyuncuların eksikliği sizi farklı stratejilere gitmenizi etkiliyor. Önemli oyuncularımız aramızda yoktu. Maç günü Maxim'in rahatsızlığı, kalecimizin ve Sorescu'nun rahatsızlanması, birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen onların yerine oynayan oyuncularımızın doğru oyunu oynaması ve maçı kazanmış olmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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İLHAN PALUT: "MAÇI KAYBEDECEK KADAR NEGATİF BİR OYUNUMUZ YOKTU"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Palut, "Ligde son periyotta iyi gidiyorduk ve iyi bir ritimle buraya geldik. Bu maçtan da iyi bir sonuçla, iyi bir mücadeleyle ayrılma hedefiyle buradaydık. Maça olabilecek en kötü senaryolardan bir tanesiyle başladık. Zaten içeride coşkulu oynayan, iyi mücadele eden bir takıma çok basit bir korner golüyle 1-0 geriye düştük. Kornerde rakip oyuncuyu bomboş ön direkte bırakıp golü yedik. Bu demoralize etti bizi, ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Gaziantep takımı oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul etti. Biz genelde oyuna hakim olurken özellikle ilk yarı ceza sahası girişimleri noktasında gerideydik. İkinci yarıya baktığınız zaman biraz daha oyunu forse etmeye çalıştık. Üçüncü bölgede daha çok göründük ama net pozisyon sayımız son derece azdı. Maçın geneline baktığımızda kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu. Bugünkü performansımız bizim buradan puanla dönmemize maalesef yetmedi. Gaziantep takımını kutluyorum. Bizim için kısa bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Hemen yarın itibariyle çalışmaya başlayacağız. Evet üzgünüz. Ama bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bir kırılma yaşamamamız gerekir. Onun için en ciddi şekilde cumartesi günkü maça hazırlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.